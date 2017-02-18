Штаб АТО: окупанти на Донбасі здійснили 49 обстрілів, двох військових поранено

«На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Новолуганське, Авдіївку, Піски, Невельське, Троїцьке, Луганське, Опитне та Зайцеве. По Новолуганському вогонь вів снайпер. В районі Авдіївки близько 5 години ранку відбулося бойове зіткнення. Напад бойовиків відбито», - повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

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На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів противник вів вогонь по Новоолександрівці та Кримському, а з гранатометів – по Станиці Луганській. З протитанкових ракетних комплексів бойовики обстрілювали Кримське, додали у штабі

На Маріупольському напрямку з мінометів терористи обстріляли Водяне, Павлопіль, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Талаківку. По Широкиному вели вогонь БМП противника.