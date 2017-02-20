У штабі АТО говорять про зрив запланованого "режиму тиші": передумов для відводу озброєнь немає

Передумов для відводу озброєнь і введення режиму припинення вогню на лінії розмежування немає. Про це спікер прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Він додав, що за ніч зафіксовано 5 обстрілів з боку бойовиків, а раніше в штабі АТО повідомили, що до півночі було ще 62 обстріли, один військовий загинув.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі було досягнуто домовленостей про відвід до 20 лютого від лінії розмежування всього озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Довідка УНІАН. 12 лютого 2015 року в Мінську Контактна група підписала «Комплекс заходів по виконанню Мінських угод», яким, серед іншого, передбачено припинення вогню і «відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані в цілях створення зони безпеки шириною щонайменше 50 км одна від одної для артилерійських систем калібру 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка-У»)».