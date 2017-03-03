Катастрофа MH17: Bellingcat опублікувала доповідь про роль "Хмурого" у перевезенні установки "Бук-М1"

Як повідомляється в доповіді, Bellingcat проаналізувала п'ять дзвінків Хмурого, опубліковані Службою безпеки України та Міжнародною слідчою групою.

Йдеться про розмови Дубинського 17 липня 2014 року – день, коли був збитий пасажирський Boeing. Боєць з позивним "Бурятик" цікавиться у Дубинського, куди вантажити ракетну установку "Бук-М1", яку він привіз з невстановленого місця в Донецьк. Запитавши, де вивантажити і заховати "Бук", який прибув на тралі, "Бурятик" підтверджує Дубинському, що "Бук" прибув з екіпажем. В аналізі дослідників зазначається, що невідомо, чи прибув "екіпаж" установки із Росії або ж був групою сепаратистів або зведеним російсько-сепаратистським екіпажем. Дубинський відповідає "Бурятику", що установку не потрібно розвантажувати і ховати, тому що вона повинна відправитися "туди" вже зараз.

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У другому телефонному дзвінку о 9:22 Дубинський знову розмовляє з "Бурятиком". Він запитує, чи привіз Бурятик одну або дві установки "Бук". Дубинський говорить "Бурятику", що "Бук" піде до місця призначення з танками батальйону "Схід".

У третьому дзвінку о 9:23 Дубинський розмовляє з іншим співрозмовником — "Саничем". У розмові Дубинський повідомляє Саничу, що "З твоїми піде моя "Бук-М"", яка знаходиться на тралі. Він поцікавився, куди підігнати "Бук", щоб поставити в колону. При цьому Хмурий називає установку "моя". Санич говорить, що колона формується "за Мотелевским кільцем".

Дубинський розмовляє ще з однією невстановленою особою, представленою виключно як "терорист ДНР". Дубинський каже співрозмовникові зателефонувати людині з позивним "Бібліотекар" і вказує, що співрозмовник знайде "сам знаєш що" за Мотелевським кільцем. Дубинський говорить відправитися в район населеного пункту Первомайське, який пропонує знайти на карті. Після прибуття в район Первомайського невстановлений боєць повинен зайняти позицію і привезти туди "своїх, хто у тебе залишився". Його завдання - резерв і охорона установки "Бук". Дубинський завершує розмову згадкою, що на позицію також прибуде людина з позивним "Гюрза".

П'ята і остання розмова відбулася наприкінці дня 17 липня 2014 року і відбувалася між Дубинським і "Боцманом", якого СБУ називає офіцером російського ГРУ. Він згадує, що його сили вранці отримали "Бук-М", в результаті чого "стало легше". Він також згадує, що "вчора" (16 липня) вони збили два Су-25, а сьогодні - ще один.

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Bellingcat зазначає, що розмова відбувається вже після того, як "Бук" збив літак MH17, до того, як стало широко відомо, що був збитий пасажирський лайнер. Розслідувачі підкреслюють, що Дубинський помилявся, кажучи, що в день дзвінка вони збили "Сушку". Єдиний літак, збитий в той день, - "Боїнг" MH17 Малазійських Авіаліній.

Хмурий також згадується в переговорах колишнього командира батальйону "Схід" Олександра Ходаковського від 18 липня про вилучення ключових об'єктів з місця аварії MH17. За словами Ходаковського, у Дубинського є "дві одиниці" (ймовірно, "чорних ящики"). Зазначалося також, що в потраплянні ящиків в руки бійців "ДНР" зацікавлена "Москва".

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Всі 298 людей, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.