У зоні АТО військові виявили снайперську групу окупантів, одного снайпера знищено - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

"На маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Мар’їнку, Чермалик та Павлопіль. Використовуючи гранатомети, російсько – окупаційні війська обстрілювали Водяне та Гнутове. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Лебединське, Павлопіль, Новогригорівку, Гнутове та Широкине. По Широкиному, Водяному та Гнутовому вогонь вели БМП противника. По Новотроїцькому – снайпер", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що на донецькому напрямку зі 122 міліметрової артилерії загарбники неодноразово обстрілювали Зайцеве. "З мінометів різних калібрів – Верхньоторецьке, Майорськ, Новгородське, Авдіївку, Луганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Верхньоторецьке, Піски, Невельське, Кам’янку, Новолуганське, Новгородське, Троїцьке, Зайцеве. По Зайцевому та Новгородському вогонь вели і снайпери", - додали у відомстві.

Також у штабі повідомляють, що на луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці, Попасній та Троїцькому, а з стрілецької зброї обстріляли Кримське та Станицю Луганську.

"Вчора, під час несення служби на передових позиціях, наші військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу. Одного снайпера знищено", - сказано в повідомленні.

Як відомо, бойовики в зоні АТО ведуть обстріл у всіх напрямках. Також вони зірвали заплановане розведення сил в районі Станиці Луганської.