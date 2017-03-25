Ватажки терористів блокують роботи з відновлення інфраструктури на Донбасі - СЦКК

Ватажки терористів вже протягом тижня блокують роботи з відновлення пошкодженої внаслідок бойових дій інфраструктури на Донбасі за 40 заявками українських підприємств, що створює ризик гуманітарної кризи на територіях Луганської та Донецької областей.

Про це йдеться у повідомленні української сторони Спільного центру з контролю та координації (СЦКК), розміщеній у Facebook.

Згідно з повідомленням, заявки на ремонтно-відновлювальні роботи надійшли від керівників підприємств ДТЕК «Донецькобленерго», комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу», філії «Донецьк Залізниця» та торговельного дому «Нафтопродукт», які розташовані на території, підконтрольній уряду України та «окремим регіонам Донецької та Луганської областей».

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При цьому українською стороною було погоджено 19 із 40 заявок на проведення робіт, у тому числі на території, підконтрольній уряду України – 6, на суміжній – 1, на території ОРДЛО – 5. Російська сторона СЦКК надала гарантії безпеки з боку «керівництва ОРДЛО» щодо 15 з 40 заявок, однак за їх пропозицією ремонтні роботи передбачається проводити тільки на території тимчасово окупованих територій.

«Такими діями керівництво ОРДЛО черговий раз грубо порушує норми міжнародного права, відверто нехтує інтересами громадян, положеннями Мінських домовленостей та свідомо створює передумови для погіршення гуманітарної ситуації у містах», - наголосили в СЦКК.

Як відомо, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 78 обстрілів.