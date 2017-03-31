Війна в Україні триватиме, поки це буде вигідно Росії - бельгійський дипломат

Війна в Україні триватиме, поки це буде вигідно Росії. Москва у такий спосіб випробовує свою зброю та військо. Таку думку в інтерв’ю Тижню висловив бельгійський дипломат українського походження Зенон Коваль.

"Поки це буде вигідно Росії, вона (війна — Ред.) триватиме. Москва у такий спосіб випробовує свою зброю та військо. Але водночас й українська армія стає однією з найцікавіших та найдосвіченіших у Європі, адже постійно працює проти найновішої модерної зброї — російської", — сказав він.

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Він зауважив, що Захід підтримує Україну політично, технічно (але не збройно) й фінансово. Без цього Київ не міг би втриматись і воювати.

Крім того, за словами Коваля, є ще один важливий фактор для успішного спротиву: українські політики мали б краще працювати, аби сконсолідувати націю. На рівні інформаційної, мовної, медійної, освітньої, економічної політики. Бо відплив активних, сміливих, дієвих людей завеликий.