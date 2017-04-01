Муженко відповів на погрозу Путіна Україні й попередив про підготовку Росією загострення на Донбасі

13:55, 01 квітня 2017
Війна
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Російська Федерація готує чергове загострення на Донбасі.

Володимир Путін / REUTERS

Начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що Росія готується до початку активізації бойових дій на Донбасі. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. 

"Без жартів. Події останніх двох тижнів свідчать про підготовку Росії до початку активізації бойових дій на Донбасі", - наголосив Муженко.

На своїй сторінці у Facebook глава Генштабу додав: "Має місце чергова маніакальна путінська погроза Україні, озвучена на форумі "Арктика — територія діалогу". Вважаю, що глобальну катастрофу у світі може організувати тільки Росія. Аби не Захід — Росія вже б її давно створила".

Раніше президент РФ Володимир Путін на форумі "Арктика - територія діалогу" заявив, що в США "є думка", що "чим гірше відносини між Україною і Росією, тим краще для них", а це "може призвести до глобальних катастроф і глобальних конфліктів".

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Теги: #Донбас#Росія#війна