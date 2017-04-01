Муженко відповів на погрозу Путіна Україні й попередив про підготовку Росією загострення на Донбасі
Російська Федерація готує чергове загострення на Донбасі.
Начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що Росія готується до початку активізації бойових дій на Донбасі. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Без жартів. Події останніх двох тижнів свідчать про підготовку Росії до початку активізації бойових дій на Донбасі", - наголосив Муженко.
Без жартів. Події останніх двох тижнів свідчать про підготовку #Россия'ї до початку активізації бойових дій на #Донбас'і— Viktor Muzhenko (@VikMuzhenko) April 1, 2017
На своїй сторінці у Facebook глава Генштабу додав: "Має місце чергова маніакальна путінська погроза Україні, озвучена на форумі "Арктика — територія діалогу". Вважаю, що глобальну катастрофу у світі може організувати тільки Росія. Аби не Захід — Росія вже б її давно створила".
Раніше президент РФ Володимир Путін на форумі "Арктика - територія діалогу" заявив, що в США "є думка", що "чим гірше відносини між Україною і Росією, тим краще для них", а це "може призвести до глобальних катастроф і глобальних конфліктів".