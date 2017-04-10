За добу бойовики 44 рази обстріляли позиції ЗСУ, поранивши двох військових - штаб

За минулу добу бойовики 44 рази відкривали вогонь по українських позиціях в зоні АТО, в результаті чого два військових ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 06.00 10 квітня.

Читайте такожБойовики обстріляли власні позиції, щоб звинуватити у цьому сили АТО - розвідка

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. "Тут, у районі Новотроїцького, противник накривав наших захисників вогнем зі 120мм мінометів, протитанкових гранатометів та озброєння БМП. Оборонців Водяного, Лебединського та Красногорівки обстрілював з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі АТО зазначили, що по опорних пунктах поблизу Гнутового та Новогнатівки бойовики стріляли з гранатометів, а в районі Павлополя та Новомихайлівки – з великокаліберних кулеметів. "З БМП та стрілецької зброї ворог бив по морських піхотинцях поблизу Широкиного. Озброєння БМП застосував в районі Новогригорівки, а зі стрілецької обстріляв захисників Талаківки та Чермалика", - додали у штабі.

Зокрема, на донецькому напрямку, з протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру ворог гатив по захисниках Авдіївки та Шахти Бутівка. З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї бойовики били по оборонцях Верхньоторецького та Зайцевого. В районів Пісків активізувались ворожі снайпери.

Читайте такожРосія може розширити військову агресію проти України - Турчинов

На луганському напрямку, з мінометів калібру 82мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв наші опорні пункти в районі Новозванівки. "З гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру відкривав вогонь по оборонцях Троїцького, Кримського та станиці Луганської. По захисниках Новотошківки противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів", - додали в штабі АТО.