Під Авдіївкою вчора внаслідок ворожих обстрілів загинув військовий, ще двоє поранені

Під Авдіївкою вчора внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовий, ще двоє зазнали поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Всі ці втрати українські підрозділи понесли в результаті ворожих обстрілів в районі Авдіївки", - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російсько-окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції Збройних сил України.