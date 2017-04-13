Під Авдіївкою вчора внаслідок ворожих обстрілів загинув військовий, ще двоє поранені

13:39, 13 квітня 2017
Війна
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Втрати українські підрозділи понесли в результаті ворожих обстрілів в районі Авдіївки.

Внаслідок бойових дій один український військовий загинув / dnl.com.ua

Під Авдіївкою вчора внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовий, ще двоє зазнали поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Всі ці втрати українські підрозділи понесли в результаті ворожих обстрілів в районі Авдіївки", - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російсько-окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції Збройних сил України.

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Теги: #АТО#втрати#ЗСУ