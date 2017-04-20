Bellingcat: Росія на Донбасі використовувала свої найпотужніші танки

Росія на Донбасі використовувала основний бойовий танк Росії T-90 і його модифікації, що є найпотужнішою бронетанковою технікою на озброєнні сухопутних військ РФ.

Про це йдеться у новому розслідуванні Bellingcat.

Відмінною особливістю танків сімейства T-90 стали «палаючі очі» на вежі. Вони являють собою прожектори комплексу оптико-електронної протидії Штора-1, їхня функція - порушення роботи систем лазерного наведення атакуючих протитанкових снарядів.

Повідомлення про те, що танки сімейства T-90 були помічені на сході України, почали надходити влітку 2014 року.

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Прикладом може служити відео, опубліковане в YouTube, яке ймовірно було знято 25 серпня 2014 року. Таким чином, відео було записано в кінці боїв за Іловайськ, коли противники активно вели бойові дії. Примітним є той факт, що в ході боїв кілька російських танків були знищені. Без оригінального файлу встановити точну дату зйомки неможливо, однак підтвердити місце запису за допомогою методу геолокації можна.

Першим про існування цього відео повідомив Askai707, що стежить за ходом конфлікту у Україні, - 21 жовтня 2016 року він написав про це в Twitter. Він також провів геолокацію відео, підтвердивши присутність танків T-90A в зоні військових дій. Відео було знято поруч із залізничним переїздом на південний схід від села Лисе (48.469797 39.596891), розташованого в Луганській області.

Згідно з даними Ради національної безпеки і оборони України, позиції ЗСУ перебували в Новосвітлівці, всього в 6 км на захід від Лисого, де було знято відео. Можливо, елементи КОЕП Штора-1 були відкриті саме через знаходження поблизу ворожих сил.

Танки T-90A, ймовірно, належать 136-й окремій мотострілковій бригаді.