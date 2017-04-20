У районі Авдіївської промзони йдуть бої - журналіст
21:13, 20 квітня 2017Війна
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У районі Авдіївської промзони, за словами журналіста, знову неспокійно.
Журналіст повідомив про смерть одного бійця АТО / radiosvoboda.org
У районі Авдіївської промзони почалися бої. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Роман Бочкала.
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За його словами, за сьогодні там загинув один боєць АТО, сімох поранено. Наразі бої тривають.
"За сьогодні на промці 7 - 300 ("трьохсотих" - поранених - УНІАН.), 1 - 200 ("двохсотий" - убитий - УНІАН.) і бої тривають", - йдеться у його повідомленні.
Поки офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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