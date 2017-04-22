На Донбасі більше сотні бойовиків написали рапорти на звільнення - розвідка

На тимчасово окупованих територіях Донецькій області понад 100 бойовиків російсько-терористичних військ через зловживанням командирами службовим становищем написали рапорти на звільнення.

Як повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України, у зв’язку із системними зловживаннями службовим становищем командним складом 1-го армійського корпусу збройних сил РФ бойовики невдоволені умовами проходження служби.

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З цієї причини понад 100 військовослужбовців 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) та 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) написали рапорти на звільнення.