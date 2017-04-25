Підрив машини ОБСЄ на Луганщині: в ООН закликали покарати відповідального за теракт

В ООН закликали розслідувати підрив автомобіля місії ОБСЄ на окупованій Луганщині та притягнути до відповідальності винних у загибелі спостерігача.

Про це повідомили в Центрі новин ООН.

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"Ми закликаємо сторони надати умови для розслідування інциденту та притягнення винних до відповідальності. ООН повністю підтримує зусилля ОБСЄ, Контактної групи і "нормандської четвірки", які намагаються сприяти врегулюванню конфлікту на Донбасі у відповідності Мінських угод", - підкреслив прес-секретар глави ООН Стефан Дюжаррик.

Крім цього він нагадав, що 31 березня генсек ООН звернувся з закликом до сторін конфлікту щодо гарантування безпеки співробітників місії ОБСЄ на Донбасі.

"Ми висловлюємо наші співчуття родині члена Спеціальної місії спостерігачів ОБСЄ, який був убитий в результаті можливого підриву на міні під час патрулювання в Луганській області України, і бажаємо повного одужання постраждалим", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке знаходиться на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє отримали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.