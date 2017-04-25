СММ ОБСЄ відновила своє патрулювання на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ знову приступила до патрулювання на Донбасі. Про це у Facebook повідомила прес-служба СММ ОБСЄ.

"Сьогодні СММ ОБСЄ відновила патрулювання по обидві сторони від лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

В ОБСЄ зазначили, що патрулювання здійснюється з деякими обмеженнями через недавній підрив авто місії.

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"СММ, як і раніше, прихильна виконанню свого мандата і сприятиме встановленню миру для населення України, в тому числі за допомогою моніторингу та подання доповідей про ситуацію в області безпеки", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у неділю вранці під час патрулювання на підконтрольній "ЛНР" території на міні підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Загинув один зі спостерігачів. Ще один - поранений.