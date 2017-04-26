В Україні провели випробування ракетного комплексу "Вільха" (відео)

Відбувся черговий вдалий етап випробувань українського ракетного комплексу "Вільха". Про це КБ "Луч" повідомило на своїй сторінці у Facebook.

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Комплекс перевершує "Точку-У" (максимальна дальність ураження 120 км). Зазначається, що всі складові для виробництва "Вільхи" — вітчизняні, включно з новою системою управління, новим ракетним паливом та новою бойовою частиною.

"Одна з особливостей — система управління ракетою, вона передбачає корекцію польоту ракети за рахунок імпульсних двигунів. Ракета здатна нести різні бойові частини залежно від призначення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня секретар РНБО Олександр Турчинов показав відео нових випробувань українських ракет.