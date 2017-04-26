Ситуація на Донбасі різко загострилась

Ситуація в зоні проведення АТО різко загострилась на всіх напрямках. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Вчора ситуація у районі проведення АТО різко загострилась на всіх напрямках. Загальна кількість ворожих обстрілів зросла більш ніж утричі, а кількість обстрілів з важкого озброєння – уп’ятеро. Українські війська вимушені були неодноразово відкривати вогонь у відповідь", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-терористичні війська 65 разів обстріляли позиції Збройних сил України.