В ОБСЄ кажуть про збільшення обстрілів на Донбасі: у бойовиків в наявності танки і "Гради"

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні констатує збільшення обстрілів та наявність танків і "Градів" на окупованій території Донбасу.

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 26 квітня.

У місії заявили про збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, у Донецькій області спостерігачі СММ зафіксували збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, зокрема, приблизно 240 вибухів, якщо порівнювати з попереднім (попередній звіт був станом на 25 квітня - УНІАН) звітним періодом (110 вибухів).

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У Луганській області місія констатувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню (зафіксувавши, серед іншого, 125 вибухів), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (1 постріл).

В звіті сказано, що СММ продовжила здійснювати моніторинг відведення озброєння. «У непідконтрольних урядові районах команда місії вкотре бачила один танк (Т-64) зі встановленим спереду мінним тралом поблизу підконтрольного «ДНР» с. Нікішине і, як і раніше, зафіксувала 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм), 7 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 10 буксируваних гаубиць (п’ять Д-30 «Жаба», 122 мм, і п’ять 2А65 «Мста-Б», 152 мм), і 7 танків (Т-72) на території аеродрому, розташованого на південно-східній околиці Луганська», - поінформували у СММ.

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Також спостерігачі зафіксували бойові броньовані машини і зенітну установку в зоні безпеки. СММ зафіксувала один бронетранспортер (БТР-80), який рухався на північний схід автошляхом Т1309 неподалік підконтрольного урядові Щастя (20 км на північ від Луганська).

У непідконтрольних урядові районах спостерігачі бачили зенітну установку (ЗУ-23-2), встановлену на гусеничну машину невстановленого типу, яка стояла перед будинком на північно-східній околиці підконтрольного «ДНР» с. Пікузи (кол. Комінтернове, 23 км на північний схід від Маріуполя), і БТР 80 (на якому перебували щонайменше 10 озброєних членів «ДНР») за 1,7 км на схід від Пікуз, що їхав у південно-західному напрямку.

Спостерігачі зафіксували, що на території Луганського аеродрому стояли 12 бронетранспортерів (п’ять МТ-ЛБ і сім БТР-80), 7 БМП-2, 15 вантажівок і 5 машин для буксирування гаубиць. Також там перебували понад 500 озброєних чоловіків у формі військового типу.

Раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська продовжують обстріл позицій сил АТО. За минулу добу підрозділи противника52 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.