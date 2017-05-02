Донецьку фільтрувальну станцію знову знеструмлено – Жебрівський

Донецьку фільтрувальну станцію знову знеструмлено, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

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«Причина припинення енергопостачання поки що не встановлена. Повідомили про це наше представництво в СЦКК і дали запит на режим тиші. Електромонтажникам потрібно вийти в район ДФС і визначити причину та характер пошкоджень», - повідомив Жебрівський.

Він додав, що запасу води в міських резервуарах Авдіївки вистачить на кілька днів подачі за графіком.

ДФС забезпечує водою населені пункти по обидва боки лінії розмежування: до Авдіївки, Красногорівки і Верхньоторецького, а також до тимчасово окупованих Донецька, Ясинуватої, селищ Василівка і Спартак. За час воєнний дій станція неодноразово опинялася під обстрілами, в результаті яких її роботу зупиняли.