На Донбасі окупанти минулої доби майже вдвічі зменшили інтенсивність обстрілів

Минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська майже вдвічі зменшили інтенсивність обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Минулої доби ситуація на лінії розмежування була дещо спокійнішою. Російсько-окупаційні війська майже вдвічі зменшили інтенсивність обстрілів українських позицій», - повідомив він.

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Втім, за словами Мотузяника, окупанти продовжують епізодично застосовувати міномети, а на Маріупольському напрямку - реактивні установки "Град – П" («Партизан»).

Як повідомляв УНІАН, 9 травня окупанти 70 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників, один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще двоє отримали поранення.

10 травня російсько-терористичні війська 37 разів обстріляли позиції сил АТО, було поранено одного військового.