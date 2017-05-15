На Донбасі викрили інформаторку бойовиків

У Донецькій області, у прифронтовому населеному пункті Березове, українські силовики викрили 51-річну інформаторку терористів, яка «зливала» дані про дислокацію армії Збройних Сил України так званій «розвідці ДНР». Про це повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Зазначається, що під час відпрацювання Березового мешканку викрили та розпочали досудове розслідування.

«Співпраця пособниці з терористами розпочалася з серпня 2014 року – початку активних бойових дій. Свої дії сама затримана називає вимушеними. Материнські почуття привели її до бойовиків, коли її син у боях за донецький аеропорт потрапив в оточення. Намагаючись витягнути дитину з «армії ДНР», вона прийшла до представників «Міністерства Держбезпеки ДНР» та попросила допомоги. Загарбники погодилися, але на власних умовах», - йдеться у повідомленні.

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За даними поліції, вона збирала інформацію про пересування українських військових, їхню кількість та місця дислокації, після чого передавала її терористам. Населені пункти Мар’їнка, Березове, Тарамчук, Степне, Солодке та Новотроїцьке – саме ці населені пункти за сприяння «розвідниці» терористів були під постійним прицілом бойовиків аж до листопада 2016 року.

Повідомляється, що наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.