Бойовики не пускають патрулі ОБСЄ на кордоні України і РФ - Геращенко

Уздовж лінії розмежування на Донбасі кожен день працюють близько 70 патрулів ОБСЄ.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Вона додала, що доступ патрулів на кордоні між Україною і Росією все одно залишається обмеженим.

Патрулі ОБСЄ можуть знаходиться на прикордонній території дуже обмежений час через те, що бойовики ОРДЛО не допускають туди.

"Щодня близько 70 патрулів місії перевіряють майже 470 км уздовж лінії зіткнення на Донбасі. На жаль, виїхати на неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону для СММ ОБСЄ є завданням більш важким, а час перебування у прикордонних регіонах дуже обмеженим, через недопуск ОРДЛО", - заявила Ірина Геращенко.