Бойовики обстріляли співробітників місії Червоного хреста - СЦКК

Бойовики обстріляли співробітників Міжнародного комітету Червоного хреста, коли ті роздавали продуктові та гігієнічні набори у населеному пункті Доломітне, який не контролюється урядом України.

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Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації.

"Декілька кулеметних черг пройшли в безпосередній близькості від людей та автомобілів місії. На щастя, ніхто не постраждав. Вивчення обставин і журналів обліку порушень режиму припинення вогню показало, що обстріл представників Червоного хреста відбувся саме з боку НЗФ ОРДО і вівся він з території ОРДО", - заявили у СЦКК, додавши, що обстріл стався 18 травня.

"Кулеметний обстріл місця роздачі гуманітарної допомоги здійснений НЗФ ОРДО з метою дискредитації ЗС України, поширення паніки та страху серед місцевого населення і представників МКЧХ", - підкреслили у заяві.

У СЦКК наголосили, що Збройні сили України надали письмові гарантії безпеки для забезпечення гуманітарної акції МКЧХ, тоді як зі сторони бойовиків таких гарантій надано не було. Представники МКЧХ здійснювали видачу гуманітарної допомоги за власним рішенням і на власний ризик.

"Українська сторона СЦКК категорично засуджує дії НЗФ ОРДО та кваліфікує їх як грубе порушення міжнародного гуманітарного права", - сказано у заяві.