Постачання води в окуповану частину Луганщини на даному етапі неможливе - МінАТО

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб за участю представників міжнародних гуманітарних організацій відбулося обговорення проблем роботи КП «Попаснянський районний водоканал».

Про це повідомляється на сайті міністерства.

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«Основною метою підприємства є задоволення потреб населення, промислових та інших груп споживачів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Це близько 50 тис. осіб на підконтрольній української влади території і близько 400 тис. осіб на території окремих районів Луганської області (ОРЛО)», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що протягом тривалого часу водоканал забезпечував водопостачанням споживачів ОРЛО, не отримуючи компенсації.

«За цей час у підприємства накопичилася заборгованість за спожиті ресурси, в тому числі за електроенергію. За даними керівництва КП, сума боргу за електроенергію становить 145 млн грн, тому постачання питної води на непідконтрольну територію на даному етапі неможливі», - йдеться в повідомленні.