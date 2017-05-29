"Київський мотоциклетний завод" представив бойовий "Дніпро-16М"

За інформацією українського інтернет-видання military-informant, новий мотоцикл обзавівся оппозитним чотиритактним двигуном з двома циліндрами, як пише "УкрАвтоПортал".

Повітряний агрегат охолодження має обсяг 649 кубиків і тандем з чотириступінчастою коробкою. Якщо порівнювати новинку з попередником Дніпро-11М, то основною відмінністю, мабуть, можна вважати те, що в новій моделі мотоцикла присутній привід на колесо коляски.

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Таке рішення дозволяє новинці долати бездоріжжя будь-якої складності. Крім того, інженери мотоциклетного заводу додатково створили модель «Дніпро-16М», яка включає в себе вбудований міномет і спеціальний багажний відсік.