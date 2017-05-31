Російська артилерія на Донбасі почала завдавати ударів на далекі дистанції - журналіст

09:46, 31 травня 2017
Війна
3016 0

Також посилена розвідка російськими безпілотниками.

REUTERS

Російська артилерія на фронті почала завдавати ударів на далекі дистанції. Про це на своїй сторінці у Facebook пише журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, останнім часом зафіксовано два обстріли тилу ЗСУ на відстані близько 20 км від передової лінії. Крім того, посилена розвідка російськими безпілотниками, зросла кількість вильотів на лінії фронту.

Читайте такожЗСУ поблизу Авдіївки знищили опорний пункт бойовиків "Туман" (відео)

Водночас, продовжив Бутусов, противник посилив протидію українським безпілотникам.

"Очевидно, є взаємозв'язок між цими очевидними заходами і розгортанням на кордоні з Україною нової 8-ї загальновійськової армії, до складу якої включено 1-й і 2-й армійські корпуси окупаційних військ, а також сили підтримки на кордоні Донецької області - 150-а мотострілецька дивізія. Симптоми, які не мають нічого спільного з перемир'ям", - йдеться у повідомленні журналіста.

Як повідомляв штаб АТО, унаслідок бойових дій на Донбасі за минулу добу 1 український воїн загинув, ще 5 отримали поранення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #артилерія на Донбасі#артилерія бойовиків