Російська артилерія на Донбасі почала завдавати ударів на далекі дистанції - журналіст

Російська артилерія на фронті почала завдавати ударів на далекі дистанції. Про це на своїй сторінці у Facebook пише журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, останнім часом зафіксовано два обстріли тилу ЗСУ на відстані близько 20 км від передової лінії. Крім того, посилена розвідка російськими безпілотниками, зросла кількість вильотів на лінії фронту.

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Водночас, продовжив Бутусов, противник посилив протидію українським безпілотникам.

"Очевидно, є взаємозв'язок між цими очевидними заходами і розгортанням на кордоні з Україною нової 8-ї загальновійськової армії, до складу якої включено 1-й і 2-й армійські корпуси окупаційних військ, а також сили підтримки на кордоні Донецької області - 150-а мотострілецька дивізія. Симптоми, які не мають нічого спільного з перемир'ям", - йдеться у повідомленні журналіста.

Як повідомляв штаб АТО, унаслідок бойових дій на Донбасі за минулу добу 1 український воїн загинув, ще 5 отримали поранення.