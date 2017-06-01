Помер військовослужбовець, який дістав поранення під Авдіївкою
13:51, 01 червня 2017Війна
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Боєць АТО дістав важке поранення голови 30 травня та помер на наступний день.
Ілюстрація / REUTERS
У лікарні Дніпра помер військовослужбовець, який зазнав поранення під Авдіївкою 30 травня.
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Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«У лікарні міста Дніпро вчора помер військовослужбовець ЗСУ, який дістав важке поранення голови під Авдіївкою 30 травня», - повідомив він.
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