Помер військовослужбовець, який дістав поранення під Авдіївкою

У лікарні Дніпра помер військовослужбовець, який зазнав поранення під Авдіївкою 30 травня.

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Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«У лікарні міста Дніпро вчора помер військовослужбовець ЗСУ, який дістав важке поранення голови під Авдіївкою 30 травня», - повідомив він.