ЗМІ визначили імена 81 російського артилериста, які обстрілювали Україну у 2014 році

Завдяки роботі у соцмережах виявлено 81 артилериста 291-ї бригади армії РФ, причетних до злочинних обстрілів України в 2014 році. Про це повідомляє волонтерський проект InformNapalm.

Як зазначається у повідомленні, аналіз фотоальбомів артилеристів 291-ї бригади демонструє, що даний підрозділ - це переважно вояки строкової служби призову осені 2013 року, що служили в гаубичних (152-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б") і реактивному дивізіонах (220-мм РСЗВ 9К57 "Ураган"), і з кінця літа 2014 року були перекинуті до прикордонного з Україною район Ростовської області.

Значну частину знімків завантажено в липні - вересні 2014 року.

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Фотографії відображають приховані стоянки в прикордонних лісових таборах, а також "кочуючі" позиції російської артилерії, в основному в Матвєєво-Курганському районі Ростовської області, звідки вівся обстріл української території.

Змішаний дивізіон зі складу 291-ї артилерійської бригади (Інгушетія, Росія) згадувався з-поміж військових частин, які воюють проти України, ще в 2014 році.