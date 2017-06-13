Безпілотник ОБСЄ потрапив під обстріл

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що на окупованій території Донецької області безпілотник СММ потрапив під обстріл.

Про це йдеться у звіті за минулі вихідні станом на 19:30 11 червня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"Спеціальна моніторингова місія чула постріли та черги вогню поруч з їі безпілотним літальним міні-апаратом", - наголошується у звіті.

Зокрема, зазначається, що "11 червня, перебуваючи за 4 км на схід від підконтрольного "ДНР" селища Мінеральне (за 10 км на північний схід від Донецька), СММ запустила міні-безпілотник".

Спостерігачі СММ координували політ апарату зі Спільним центром з контролю та координації (СЦКК).

У цьому зв'язку стверджується, що об 11:13 безпілотник пролітав на відстані близько 900 м від займаних позицій спостерігачів, які почули чотири-п'ять пострілів з бойової машини піхоти (БМП-2) та черги вогню із зенітної установки "ЗУ-23". Зазначені постріли сталися на відстані 1 км на північ від місця розташування СММ.

Як стверджує місія ОБСЄ, потім спостерігачі почали повертати назад безпілотник, і в цей час вони чули незліченну кількість пострілів та черг вогню зі стрілецької зброї на відстані 300 м на північ від місця перебування СММ. За оцінкою місії, ці постріли були спрямовані, щоб вразити безпілотник.

Спостерігачам вдалося безпечно приземлити літальний апарат об 11:18 та покинути той район. Місія поінформувала про цей інцидент СЦКК та зробила запит щодо проведення розслідування.