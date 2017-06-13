Тука назвав терміни відновлення контролю над Донбасом (відео)
На розвиток подій на Донбасі можуть вплинути потужні зовнішні чинники, зауважив Тука.
Якщо не буде потужних зовнішніх чинників, російська агресія на Донбасі триватиме три-п'ять років. Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.
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"Я не думаю, що це (повернення окупованого Донбасу під владу України - Ред.) буде зараз швидко. За моїми оцінками, це може тривати три-п'ять років. Знову ж таки, якщо не буде якихось потужних зовнішніх чинників, які вплинуть тим чи іншим боком на розвиток подій. Це можуть бути будь-які дії, в тому числі загострення стосунків між Росією та Сполученими Штатами на тлі Сирії, Іраку", - сказав він.
Раніше Тука заявляв, що процес звільнення окупованих територій Донбасу від бойовиків та російських військових може розпочатися восени 2017 року.