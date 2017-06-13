Тука назвав терміни відновлення контролю над Донбасом (відео)

Якщо не буде потужних зовнішніх чинників, російська агресія на Донбасі триватиме три-п'ять років. Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

Читайте такожТука про вигнання бойовиків із "сірої зони": ЗСУ на Донбасі поступово просуваються вперед

"Я не думаю, що це (повернення окупованого Донбасу під владу України - Ред.) буде зараз швидко. За моїми оцінками, це може тривати три-п'ять років. Знову ж таки, якщо не буде якихось потужних зовнішніх чинників, які вплинуть тим чи іншим боком на розвиток подій. Це можуть бути будь-які дії, в тому числі загострення стосунків між Росією та Сполученими Штатами на тлі Сирії, Іраку", - сказав він.

Раніше Тука заявляв, що процес звільнення окупованих територій Донбасу від бойовиків та російських військових може розпочатися восени 2017 року.