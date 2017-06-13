В Авдіївці оголосили надзвичайний стан

В Авдіївці Донецької області оголосили надзвичайну ситуацію техногенного характеру регіонального рівня.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на сторінці в Facebook.

"Місто вже шостий день без газу - з тих пір, як бойовики в черговий раз пошкодили старий газопровід. Оголосили по Авдіївці надзвичайну ситуацію техногенного характеру регіонального рівня", - написав він.

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Жебрівський також повідомив про початок будівництва нового газопроводу, через який Авдіївка буде отримувати газ з контрольованої Україною території.

"З сьогоднішнього дня приступаємо до робіт - позбудемося залежності від примх російсько-терористичних бандформувань", - зазначив він.

Жебрівський повідомив, що вартість будівництва складе 59 млн грн.

Нагадаємо, що Авдіївка шостий день залишається без газу через те, що в результаті обстрілу було пошкоджено газопровід.