Кількість російських військових на Донбасі становить близько 5-6 тисяч осіб - експерт

Кількість військовослужбовців Росії в ОРДЛО становить 5-6 тисяч осіб. Про це в статті для ZN.UA пише журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

"Сюди на ротаційній основі перекидаються підрозділи. Вся система управління, розвідка, артилерія, РЕБ, логістика — всім цим займаються російські військові. 1-й і 2-й армійські корпуси окупаційних військ на рівні від штабу батальйону до командування корпусами укомплектовані російськими офіцерами в статусі "радників", які мають насправді повноваження реальних командирів", – зазначив Бутусов.

За його словами, на Донбас регулярно направляються мотострілкові і танкові підрозділи для виконання навчально-бойових завдань, включаючи пряму участь у бойових діях.

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"Номінально призначені на командні пости місцеві сепари виконують, в кращому випадку, функції учнів у "радників", або просто "говорящі голови" для пропаганди. У всіх бойових підрозділах стрижнем бойових груп є російські найманці. Загальна чисельність російських військовослужбовців на Донбасі постійно складає приблизно 5-6 тисяч осіб", – підсумував експерт.