Під Горлівкою на протитанковій міні підірвалася вантажівка з місцевими жителями - ОБСЄ

Біля населеного пункту Байрак, в районі непідконтрольної Горлівки Донецької області на протитанкової міні підірвався вантажівка з місцевими жителями. Внаслідок пригоди травми отримали дві людини. Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), опублікованому 17 червня.

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"Спостерігачі розмовляли з 55-річною жінкою, яка повідомила, що отримала травми, коли вантажівка, в якій вона їхала, підірвалася на міні. За її словами, інцидент стався близько 19.30 12 червня неподалік від населеного пункту Байрак, схід підконтрольного "ДНР" міста Горлівка (39 км на північний схід від Донецька)", – сказано в звіті.

У жінки травмовано ліве плече, а її чоловік отримав легкі травми голови.

У Горлівці співробітник екстреної служби розповів представникам місії, що автомобіль підірвався на протитанкової міни.

Як повідомляв УНІАН, Донецька фільтрувальна станція у цьому році 9 разів потрапляв під обстріл.