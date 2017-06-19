В ОБСЄ заявили, що бої на Донбасі загрожують залишити понад мільйон осіб без води

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявляє, що бойові зіткнення на Донбасі загрожують залишити понад мільйон осіб без води. Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ у "Tвіттері".

Читайте такожВ Авдіївці оголосили надзвичайний стан"Хуг зустрівся з представниками «Води Донбасу» в Маріуполі. Найбільше занепокоєння — насосна станція у Василівці й пошкоджений водогін у промзоні Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

"Бойові зіткнення загрожують залишити понад мільйон осіб без води. Необхідні стійке припинення вогню, відведення зброї і розведення сил", - наголосили в СММ.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг 19-25 червня перебуватиме на Донбасі для оцінки ситуації з безпекою.