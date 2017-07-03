З початку року на Донбасі загинули 120 українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході 95-го семінару Роуза-Рота у Києві сказала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"На жаль, тільки з початку 2017 року ми маємо 120 загиблих вояків, ми маємо майже 900 поранених вояків, ми маємо 47 загиблих цивільних і ми маємо більше 100 поранених цивільних за цей час, за цей рік, коли ми всі намагаємося неодноразово добитися припинення вогню на лінії розмежування", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

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Зазначимо, раніше СММ ОБСЄ заявляла, що з початку року на Донбасі жертвами конфлікту стали 285 осіб, з них 52 людини загинуло.