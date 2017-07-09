Бойовики стверджують, що так званий "мер" окупованої Горлівки потрапив під обстріл
06:12, 09 липня 2017Війна
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Відзначається, що Приходько рухався в автомобілі по трасі Горлівка - Донецьк. Він отримав легку контузію.
Ілюстрація / REUTERS
В районі окупованої бойовиками Ясинуватої на трасі під обстріл потрапив так званий "мер" Горлівки Іван Приходько. Про це повідомляє російський "Интерфакс".
Відзначається, що Приходько рухався в автомобілі по трасі Горлівка - Донецьк. Він отримав легку контузію. Супроводжуючі його особи не постраждали.
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