"Відразу відправили на Донбас": полонений військовий Агєєв підтвердив, що служить в Росії за контрактом

Затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу в Збройних силах Росії.

Про це йшлося в його інтерв'ю ТСН.

"Я військовослужбовець. Частина 65246 (розташована в Новочеркаську, полк зв'язку і навчальний центр Повітряно-космічних сил РФ)", - зізнався Агєєв.

Він також підтвердив, що в березні 2017 року приїхав в Ростовську область і підписав контракт на службу в Збройних силах Росії. За його словами, він приїхав у свою частину, пробув там 4 дні, підписав контракт і буквально відразу був відправлений на Донбас.

При цьому Агєєв припустив, що інших російських військовослужбовців відправляли разом з ним. "Може бути, інших теж відправляли, але не моїм "рейсом", тобто іншою партією, так сказати. Я їхав і Алекс (загинув у перестрілці під час ліквідації ДРГ командир групи Олександр Щерба)".

Як повідомляв УНІАН, російський контрактник Агєєв був затриманий українськими військовими у складі ДРГ бойовиків, яка була знешкоджена 24 червня під Жолобком Луганської області.

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Мати Агеєва, його друзі і колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року. У свою чергу, Міноборони РФ заявили, що захоплений в полон в Луганській області росіянин в минулому році звільнився в запас".