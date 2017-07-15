Бойовики на Донбасі побили та роззброїли російського офіцера – розвідка

Командування окупаційних військ рекомендувало обмежити перебування кадрових російських військових у десятикілометровій зоні від лінії зіткнення на Донбасі.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Російське командування продовжує заходи, спрямовані на приховування перебування військовослужбовців ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях сходу України та недопущення втрат кадрових російських військових. Командуванням 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ окремим розпорядженням рекомендовано максимально обмежити перебування кадрових військовослужбовців ЗС РФ у десятикілометровій зоні від лінії зіткнення», - сказано у повідомленні.

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Також, за даними управління розвідки, у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ зростає недовіра особового складу до офіцерів збройних сил РФ та поширюються випадки відкритих проявів непокори й невиконання наказів.

«Зокрема, військовослужбовці одного з підрозділів 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК роззброїли та побили свого командира – офіцера ЗС РФ, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, погрожував особовому складу застосувати зброю у зв’язку з відмовою виконувати його накази», - повідомляє ГУР Міноборони.

При цьому, за його даними, згідно з результатами службового розслідування інциденту російський офіцер був виправданий, а три військовослужбовці, які найактивніше брали участь у його побитті, заарештовані.