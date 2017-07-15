У Донецькій області затримали трьох інформаторів бойовиків

Співробітники Нацполіції у Волноваському районі Донецької області затримали трьох інформаторів бойовиків, які передавали дані про місця дислокації, пересування і чисельність українських військових.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Українські поліцейські затримали трьох інформаторів противника у Волноваському районі Донецькій області. Це літня жінка та подружжя, що регулярно повідомляли окупантам про місця дислокації, пересування і чисельність українських військових у вищезгаданому районі", - сказав він.

За словами Лисенка, національне законодавство передбачає за таку діяльність покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років.