Співробітники СБУ затримали психолога артилерійського підрозділу терористів "ДНР"

Співробітники Служби безпеки України у зоні проведення антитерористичної операції під час спроби потрапити на контрольовану українською владою територію затримали психолога артилерійського підрозділу терористів «ДНР».

Як повідомляє прес-центр СБУ, 28-річна уродженка Донеччини – дипломований психолог – добровільно приєдналася до лав «ДНР» у середині 2014 року.

За дорученням одного з ватажків терористів зловмисниця запроваджувала та реалізовувала методи психологічного впливу на особовий склад бандформування. Зокрема, супроводжувала процес відбору бажаючих вступити до лав угруповання.

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«Займалася психологічним натхненням бойовиків на вбивства українських військових, нехтуючи власним життям заради нав’язаних проросійською пропагандою ідей псевдодержавного утворення «ДНР», - зазначається у повідомленні.

Слідчими СБУ документально підтверджено її активне сприяння діяльності терористів та близькі контакти із ватажками артилерійського бандформування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації).

Затриманій повідомлено про підозру. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.