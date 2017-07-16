У Донецькій області затримали чоловіка, який воював у п'яти бандформуваннях

У Дружківці поліцейські затримали бойовика, який воював у 5 бандформуваннях, повідомляється на сторінці ГУ Нацполіції у Донецькій області у Facebook.

З 2014 року чоловік перебував у лавах 1-го Слов’янського батальйону, «Востоку», «Оплоту», козачому формуванні, а закінчив службу в «армії ДНР». 33-річний екс-бойовик з позивним «Абрек» був виявлений в результаті посиленого патрулювання міста, що проводиться у вихідні дні.

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Свою цікавість до незаконного збройного формування чоловік проявив ще на початку терористичної агресії. Доки бойовики несли службу на блокпостах, він просто навідувався до них в гості та слідкував за тим, як вони «працюють». На початку липня 2014 року, коли незаконні збройні формування захопили Донецьк – вирішив до них приєднатись.

Найманець вступив добровольцем до 1-го Слов’янського батальйону, де разом з усіма виїздив нести службу на околиці Донецька, там же і отримав позивний «Абрек».

Коли батальйон розпався, він перейшов служити до «Востоку», де його відправили воювати до Пісків зі зброєю в руках. Прослуживши там півмісяця, новобранець знов перейшов - цього разу до «Оплоту». Далі - до козачого полку, а коли їх роззброїли, залишився служити в армії «ДНР» під Старомихайлівкою. Саме звідси обстрілювали Мар’їнку та Красногорівку.

Розчарувавшись у «руському світі», дружківчанин звільнився з лав бойовиків та ще деякий час залишився мешкати у Донецьку. Потім подався на заробітки до РФ, а у 2017 році ні з чим повернувся додому, де і був затриманий співробітниками поліції.

Наразі відносно затриманого проводяться слідчо-оперативні заходи, після чого його діям буде надано правову оцінку.