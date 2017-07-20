Стрєлков відповів на запитання про збитий над Донбасом MH17

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) під час дебатів з російським опозиціонером Олексієм Навальним відповів на питання про його повідомлення в Twitter про "птахопад" - збитий над Донбасом MH17.

У терориста запитали, чому спершу він повідомив про збитий літак, а потім повідомлення видалили. На це Гіркін відповів, що не був у жодній із соцмереж і ніде нічого не писав, крім якогось форуму "Антикваріат".

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"Єдине місце, де на липень 2014 року я писав свої зведення – це розділ "Флуд" форуму "Антикваріат"... Цього повідомлення я не писав... Я можу дати слово честі, що я можу поклястися на Біблії, що я цього не писав", – він.

Також Стрєлков стверджує, що терористи "Боїнг" не збивали. "У мене були тільки ЗРК "Игла" і "Стрела". Збивати нам було нічим, більше нічого сказати не можу", - запевняє екс-ватажок терористів.

Як повідомляв УНІАН, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

У кінці вересня 2016 року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», з якої збили «Боїнг»,була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. У число підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь "не можна вважати остаточною істиною", а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».