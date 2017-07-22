Доба в АТО: 11 ворожих обстрілів, бойовики двічі накривали вогнем українські позиції в Кримському



Незважаючи на зменшення кількості збройних провокацій у зоні АТО, поодинокі обстріл з боку проросійських бойовиків привели до загибелі одного бійця ЗСУ і поранення ще двох. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 11 разів порушили перемир'я.

На Маріупольському напрямку, бойовики з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по опорних пунктах ЗСУ поблизу Гнутового і Широкиного.

Відзначається, що тут вогнем у відповідь сили АТО змусили супротивника дотримуватися режиму тиші.

На Донецькому напрямку вогневі провокації незаконних збройних формувань зафіксовані в районі селища Верхнеторецьке і на шахті Бутівка.

На Луганському напрямку, близько 18 години, злочинці двічі обстріляли з гранатомета і міномети позиції ЗСУ у Кримському.

Крім того, як повідомлялося, близько 21 години, злочинці з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли будинки мирних жителів Мар'їнки. В результаті обстрілу 4 місцевих, серед яких двоє дітей, отримали поранення.