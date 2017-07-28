Місія ОБСЄ за добу зафіксувала 110 вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) за добу зафіксувала 110 вибухів у Донецькій і Луганській областях. Про це йдеться у звіті місії станом з 19:30 26 липня до 19:30 27 липня, опублікованому на сайті ОБСЄ сьогодні.

"Спеціальна моніторингова місія задокументувала схожу кількість порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, включаючи 88 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 100 вибухів)", - зазначається у звіті.

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"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала аналогічну кількість порушень режиму припинення вогню, включаючи 22 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (20 вибухів)", - інформує СММ.

Раніше ОБСЄ зафіксувала важку зброю бойовиків біля житлових масивів Донецька.