Фінансування тероризму: ГПУ оголосила підозру поплічниці бойовиків - "міністру фінансів ДНР"

Самопроголошеному «міністру фінансів» терористичної організації «ДНР» заочно повідомлено підозру у фінансуванні тероризму. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

«Міністру фінансів» терористичної організації «ДНР» оголошено підозру у фінансуванні тероризму та вчиненні дій з метою зміни меж території та державного кордону України», - написала вона.

Сарган зазначила, що під час досудового розслідування, яке проводять органи СБУ під процесуальним керівництвом прокуратура Донецької області, встановлено, що 38-річна уродженка Донецька у листопаді 2014 року добровільно вступила до лав терористів і отримала посаду так званого «міністра фінансів ДНР.

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За її словами, перебуваючи на вказаній посаді, підозрювана реалізовує покладені на «міністерство» функції щодо фінансового контролю за використанням так званих «бюджетних коштів, коштів державних бюджетних та позабюджетних фондів «ДНР», за рахунок яких, в свою чергу, фінансуються так звані «бюджетні установи «ДНР», зокрема, «установи силового блоку».

«Усвідомлюючи, що грошові активи, збір та обіг яких відбувається на території Донецької області, тимчасово непідконтрольній українській владі, буде використано для цілей бойовиків, в тому числі щодо насильницької зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також утримання захопленої бойовиками частини Донецької області, підозрювана продовжує працювати на терористів, забезпечуючи своїми діями фінансування терористичної діяльності», - констатувала прес-секретар.

Вона також наголосила, що у зв’язку з тим, що вказана особа перебуває на тимчасово непідконтрольній території, їй заочно оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України.