На Донбасі з початку року 59 цивільних загинули та 282 отримали поранення - Хуг

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що з початку року 59 цивільних осіб загинули та 282 отримали поранення на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав на брифінгу в Києві.

«Кожного тижня кількість цивільних, які отримують поранення та гинуть, зростає. Кількість підтверджених місією ОБСЄ жертв мирного населення з початку цього року наразі сягає 341 особи: 59 загиблих і 282 отримали поранення», - наголосив він.

Читайте такожТандіт: кількість українських заручників у бойовиків на Донбасі зросла до 137 осіб

«Я не претендую говорити від імені населення сходу України, але я можу поділитися тим, про що багато з них постійно говорять з нашими спостерігачами на щоденній основі. Вони хочуть миру, вони стомилися жити у страху та небезпеці, вони хочуть просто жити, як раніше», - додав Хуг.