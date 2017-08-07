Неподалік Мар’їнки загинув український військовий – штаб

Неподалік Мар’їнки від кулі ворожого снайпера загинув український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

У штабі зазначають, що на Приморському напрямку вдень, повної тиші не було.

«Близько 13 години від кулі ворожого снайпера загинув наш боєць неподалік Мар’їнки», - йдеться в повідомленні.

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Також бандити випустили 2 міни калібру 120 міліметрів по позиціях сил АТО на підступах до Широкиного.

На Донецькому напрямку під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти в районі Невельського.