Неподалік Мар’їнки загинув український військовий – штаб
18:52, 07 серпня 2017Війна
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На Донецькому напрямку під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти в районі Невельського.
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ неподалік Мар’їнки / фото УНІАН
Неподалік Мар’їнки від кулі ворожого снайпера загинув український військовий.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.
У штабі зазначають, що на Приморському напрямку вдень, повної тиші не було.
«Близько 13 години від кулі ворожого снайпера загинув наш боєць неподалік Мар’їнки», - йдеться в повідомленні.
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Також бандити випустили 2 міни калібру 120 міліметрів по позиціях сил АТО на підступах до Широкиного.
На Донецькому напрямку під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти в районі Невельського.
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