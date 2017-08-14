Британські сапери почали розмінування зони АТО

Британська неурядова благодійна організація The Halo Trust з понеділка, 14 серпня, почала розмінування територій в зоні АТО. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Зазначається, що розмінування почалося з населених пунктів Талаківка, Гнутово Маріупольського району та селища Мирне Волноваського.

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Зазначені заходи здійснюються згідно Плану заходів щодо організації робіт гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей на 2017 рік.

Як відомо, The Halo Trust – організація по знешкодженню боєприпасів на територіях, де проходять бойові дії.