На Донбасі вдалось забезпечити "тишу" на час гасіння пожеж - СЦКК

Українська та російська сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін у взаємодії з представниками ОБСЄ та ДСНС України забезпечили заведення та утримання режиму «Тиша» під час гасіння пожежі 14 серпня в населених пунктах Авдіївка, Катеринівка, Мар’їнка та Опитне. Про це йдеться на сторінці штабу АТО у Facebook.

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В СЦКК пояснили, що загоряння виникли внаслідок як обстрілу позицій сил АТО силами НЗФ ОРДО, так і самозаймання або перекидання вогню з прилеглих полів.

"Завдяки таким скоординованим діям сторін вдалося відвести загрозу пожежі від житлових кварталів населених пунктів, упередити майнові втрати, а можливо і людські жертви. Організовані спільні дії свідчать про те, що сторони здатні ефективно виконувати раптововиникаючі завдання, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій", - повідомили у спільному Центрі контролю і координації.