У Зайцевому бойовики обстріляли житловий сектор

У суботу, 19 серпня, бойовики зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів обстріляли будинки мирних мешканців у селищі Зайцеве на Донеччині. Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

Внаслідок обстрілу, після влучання запалювальних боєприпасів, виникла пожежа у кількох житлових будинках і господарських будівлях, які розташовані поблизу лінії розмежування.

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Будинки та майно згоріли вщент, але ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Військовослужбовці Збройних сил України вогонь у відповідь не відкривали.

Українська сторона СЦКК засудила обстріл бойовиків населеного пункту і зазначила, що такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.