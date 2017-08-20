У Зайцевому бойовики обстріляли житловий сектор
Військовослужбовці Збройних сил України вогонь у відповідь не відкривали.
У суботу, 19 серпня, бойовики зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів обстріляли будинки мирних мешканців у селищі Зайцеве на Донеччині. Про це повідомляє українська сторона СЦКК.
Внаслідок обстрілу, після влучання запалювальних боєприпасів, виникла пожежа у кількох житлових будинках і господарських будівлях, які розташовані поблизу лінії розмежування.
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Будинки та майно згоріли вщент, але ніхто з місцевих мешканців не постраждав.
Військовослужбовці Збройних сил України вогонь у відповідь не відкривали.
Українська сторона СЦКК засудила обстріл бойовиків населеного пункту і зазначила, що такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.