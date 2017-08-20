Поліція затримала в Волновасі бойовика, який обстрілював Мар'їнку

Поліція затримала у Волновасі Донецької області 31-річного бойовика з лав російських окупаційних військ. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу.

«У Волновасі поліцейські затримали 31-річного бойовика на прізвисько «Рудий». Встановлено, що він вступив до лав російських окупаційних військ у 2015 році заради грошей», - сказав речник.

За його словами, у минулому затриманий двічі відбував покарання у місцях позбавлення волі, кілька місяців провів на передовій під Донецьком та регулярно брав участь в обстрілах Мар'їнки. Але під час бойових дій, коли його підрозділ зазнав втрат, злякався і втік.

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Також Мотузяник повідомив, що бойовик затриманий за участь у незаконних збройних формуваннях.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики вчергове обстріляли з гранатометів будинки мирних мешканців у Мар'їнському районі Маріупольського напрямку.